Домагой Вида: в матче с Испанией сборную Хорватии ждёт ад

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Испании.



«Сборная Испании — это сильная команда с отличными игроками. Но она была гораздо сильнее, когда играли Хави и Иньеста. Впрочем, это не отменяет того, что в понедельник нас ждёт ад. Придётся работать на полную, чтобы иметь шанс победить. Мы должны сохранять спокойствие, когда мяч будет у соперников, и быстро контратаковать, когда мяч у нас. Испания не любит играть без мяча. Мы должны извлечь из этого максимум выгоды», — приводит слова Виды пресс-служба УЕФА.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Хорватия — Испания состоится 28 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало встречи — в 19:00 мск.