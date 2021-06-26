Домагой Вида: в матче с Испанией сборную Хорватии ждёт ад
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Защитник сборной Хорватии Домагой Вида поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Испании.
«Сборная Испании — это сильная команда с отличными игроками. Но она была гораздо сильнее, когда играли Хави и Иньеста. Впрочем, это не отменяет того, что в понедельник нас ждёт ад. Придётся работать на полную, чтобы иметь шанс победить. Мы должны сохранять спокойствие, когда мяч будет у соперников, и быстро контратаковать, когда мяч у нас. Испания не любит играть без мяча. Мы должны извлечь из этого максимум выгоды», — приводит слова Виды пресс-служба УЕФА.
Матч 1/8 финала Евро-2020 Хорватия — Испания состоится 28 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало встречи — в 19:00 мск.
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