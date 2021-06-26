УЕФА показал самые комичные моменты группового этапа Евро-2020

УЕФА показал самые комичные моменты группового этапа чемпионата Европы – 2020. Соответствующее видео организация разместила в своём «твиттере».
Права на видео принадлежат УЕФА. Посмотреть видео можно в «твиттере» организации.
Напомним, сборная России набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия. При этом финны в итоге не пробились в плей-офф, не войдя в четвёрку лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Действующим победителем чемпионата Европы является национальная команда Португалии.
- 26 июня 2021
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