УЕФА показал самые комичные моменты группового этапа Евро-2020

УЕФА показал самые комичные моменты группового этапа чемпионата Европы – 2020. Соответствующее видео организация разместила в своём «твиттере».

Права на видео принадлежат УЕФА. Посмотреть видео можно в «твиттере» организации.

Напомним, сборная России набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия. При этом финны в итоге не пробились в плей-офф, не войдя в четвёрку лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Действующим победителем чемпионата Европы является национальная команда Португалии.