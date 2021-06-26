Экс-игрок «ПСЖ»: эго Мбаппе непомерно. Это большая проблема для сборной Франции

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен раскритиковал нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.



«Мбаппе — лидер команды, но его конфликты за пределами поля меня раздражают. Думаю, Дидье Дешам больше не может с этим справиться, и это плохо. Удивляет, что он позволил Мбаппе натворить так много всего, что впоследствии стало достоянием общественности. Эго Килиана непомерно. Это большая проблема для сборной Франции. Мы ожидаем большего от Мбаппе. Все думают, что он один из лучших игроков Европы, но когда его помещают в условия высочайшей конкуренции, его максимум — это отдать пас на Бензема и выиграть единоборство, которое приведёт Гризманна к голу, а сборную Франции — к ничьей с Венгрией», — приводит слова Ротена RMC.

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