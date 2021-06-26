Мюллер: не знаю, почему Кейн не забивает. Германия не будет против, если это продолжится

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы с Англией.
«Обе команды провели убедительные матчи на групповом этапе, а также игры, которые были не очень удачными. Мы надеялись на большее в матче с Венгрией. Но предстоящая встреча — это игра навылет. Обе сборные достаточно уверены в своих силах, чтобы выйти в следующую стадию турнира.
Что касается моего повреждения, то если бы у меня были проблемы, я бы не тренировался сегодня. Повреждение колена мне не мешает. У меня достаточно опыта, чтобы справиться с этим. Убеждён, что это не будет проблемой в матче с Англией.
Кейн? Лучшие нападающие отлично умеют сохранять терпение. Они всегда ждут своих шансов. Не знаю, почему он пока не забивает на Евро. Мы не будем против, если это продолжится до среды, и мы не пропустим гол», — приводит слова Мюллера «твиттер» Bayern & Germany.
- 26 июня 2021
-
16:34
-
16:30
-
16:27
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:59
-
15:43
-
15:18
-
15:00
-
14:53
-
14:49
-
14:39
-
14:08
-
13:59
-
13:34
-
13:31
-
13:18
-
13:16
-
12:55
-
12:37
-
12:19
-
12:11
-
12:05
-
11:53
-
11:35
-
11:22
-
11:17
-
11:13
-
11:00
-
10:50
-
10:49
-
10:32
-
10:23
-
10:07