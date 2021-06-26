Мюллер: не знаю, почему Кейн не забивает. Германия не будет против, если это продолжится

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы с Англией.



«Обе команды провели убедительные матчи на групповом этапе, а также игры, которые были не очень удачными. Мы надеялись на большее в матче с Венгрией. Но предстоящая встреча — это игра навылет. Обе сборные достаточно уверены в своих силах, чтобы выйти в следующую стадию турнира.



Что касается моего повреждения, то если бы у меня были проблемы, я бы не тренировался сегодня. Повреждение колена мне не мешает. У меня достаточно опыта, чтобы справиться с этим. Убеждён, что это не будет проблемой в матче с Англией.



Кейн? Лучшие нападающие отлично умеют сохранять терпение. Они всегда ждут своих шансов. Не знаю, почему он пока не забивает на Евро. Мы не будем против, если это продолжится до среды, и мы не пропустим гол», — приводит слова Мюллера «твиттер» Bayern & Germany.

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