Сборной Германии не разрешили тренироваться на стадионе «Уэмбли» перед матчем с Англией

Представитель Немецкого футбольного союза (DFB) Йенс Гриттнер сообщил, что сборной Германии не разрешили провести тренировку на стадионе «Уэмбли» перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Англии.



Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв планировал провести последнее командное занятие перед встречей на «Уэмбли», однако УЕФА отменил тренировку немецкой команды, чтобы не нагружать газон.



«Мы бы очень хотели провести занятие именно там. Печально, что сборная не сможет этого сделать, так как нас ожидает очень важный этап турнира», — приводит слова Гриттнера Sky Germany.



Сегодня, 26 июня, стадион «Уэмбли» примет матч 1/8 финала Евро-2020 Италия — Австрия. Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.