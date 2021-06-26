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VAR проверил на Евро-2020 179 моментов, 91,6% решений были верными

VAR проверил на Евро-2020 179 моментов, 91,6% решений были верными
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Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти прокомментировал работу системы VAR на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 по футболу. Он заявил, что VAR проверил на Евро-2020 179 моментов, 91,6% решений были верными.

12 раз VAR призывал арбитров поменять решение: шесть раз по причине офсайда, трижды — из-за нарушений правил, дважды — из-за игры рукой и ещё один раз — из-за использования локтей. Также отмечается, что на данный момент на Евро-2020 был зафиксирован 21 спорный эпизод по определению положения вне игры. Шесть раз использовался VAR, и ни разу судьи не приняли неверное решение.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Действующим победителем чемпионата Европы является национальная команда Португалии.

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