Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд резко отреагировал на новость об ужине за € 500 тыс., который он провёл на греческом острове Миконос по информации Sportime.gr.
«По-моему, они ещё забыли написать про первое блюдо. Фейк-ньюс», — написал Холанд в своём «твиттере», сопроводив публикацию смайлом клоуна.
По информации источника, норвежский футболист оплатил для себя и компании своих друзей ужин, который обошёлся ему в € 500 тыс. Отмечается, что эту сумму Холанд потратил за 5-6 часов. Также форвард дортмундской «Боруссии» заплатил за аренду автомобиля € 30 тыс.
Напомним, Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 110 млн.
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