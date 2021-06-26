Крицюк обратился к «Жил Висенте» и болельщикам португальского клуба

Российский голкипер Станислав Крицюк поприветствовал «Жил Висенте» и болельщиков клуба из португальского Барселуша.
«Привет, «Жил Висенте»! Привет, Барселуш! Я рад быть здесь с вами и уверен, что впереди нас ждёт захватывающий сезон! Давайте сделаем это!» — написал Крицюк в «Инстаграме».
Пресс-служба «Жил Висенте» ранее объявила о заключении контракта с Крицюком. Соглашение 30-летнего вратаря с португальским клубом рассчитано на три сезона.
Напомним, в мае текущего года Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша». Голкипер провёл за португальский клуб 27 матчей, в которых пропустил 27 голов. Ранее Крицюк выступал в составе «Краснодара». За «быков» вратарь провёл 72 матча, в 33 из которых оставил ворота краснодарской команды в неприкосновенности. В сезоне-2019/2020 в шести матчах за «Краснодар» Крицюк пропустил семь мячей.
- 26 июня 2021
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