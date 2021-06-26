«Желаю хорошего, но не сегодня». Хёйбьерг высказался о Бэйле перед матчем Уэльс — Дания

Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг высказался о бывшем одноклубнике по «Тоттенхэм Хотспур» Гарете Бэйле, который защищает цвета сборной Уэльса.

«За последние 10 лет немногие игроки сделали то, что сделал Гарет Бэйл. Он фантастический игрок, невероятный парень, лидер, он ведёт свою команду. Он один из лучших игроков, с которыми я играл. Я знаю, насколько важен для него Уэльс. Я знаю, как много для него значит эта игра. Я желаю ему всего наилучшего, но не на сегодня. Но он фантастический игрок и человек. Я могу только уважать его карьеру», — цитирует Хёйбьерга L'Equipe.

Встреча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 между Уэльсом и Данией пройдёт сегодня, 26 июня, на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.