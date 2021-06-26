Хакими согласовал контракт с «ПСЖ» на € 8 млн в год

«Пари Сен-Жермен» близок к завершению трансфера защитника «Интера» Ашрафа Хакими, сообщает итальянский журналист Никола Скира в «Твиттере».

Футболист согласовал условия контракта с парижанами. Хакими будет получать в «ПСЖ» € 8 млн в год плюс € 2 млн в качестве бонусов. Марокканец подпишет соглашение до 2026 года. Сумма трансфера составит около € 70 млн.

Сообщалось, что на Хакими претендует и «Челси». Лондонский клуб предложил за футболиста € 60 млн, а также готов включить в сделку Маркоса Алонсо, Давиде Дзаппакосту, Эмерсона или Андреаса Кристенсена. После этого стало известно об отказе «Интера» обменивать Хакими на игрока «Челси» Алонсо.



В завершившемся сезоне защитник провёл 37 матчей в Серии А за «Интер», забил семь голов и сделал восемь результативных передач.