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Стогниенко несколько раз назвал Гарета Бэйла Кристианом в эфире матча Уэльс — Дания

Стогниенко несколько раз назвал Гарета Бэйла Кристианом в эфире матча Уэльс — Дания
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Спортивный комментатор Владимир Стогниенко несколько раз во время работы на матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 назвал нападающего валлийцев Гарета Бэйла другим именем.

Стогниенко перепутал форварда Уэльса с британо-американским актёром Кристианом Бэйлом, который широко известен как исполнитель роли Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана.

Обслуживает встречу Уэльс — Дания немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Помогают ему ассистенты Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.

Напомним, борьбу за победу на Евро-2020 продолжают сборные Бельгии, Италии, Австрии, Хорватии, Испании, Швеции, Англии, Нидерландов, Уэльса, Дании, Чехии, Швейцарии, Украины, Франции, Германии и Португалии.

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