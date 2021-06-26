Олич: Бускетс похож на вино — чем старше, тем становится лучше

Помощник главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич поделился мнением о полузащитнике сборной Испании Серхио Бускетсе.

«Все тренеры знают, кто такая Испания и какой уровень у неё, когда играет Бускетс. Все пытаются остановить его, не дать ему пространство или время для передачи. Однако он похож на вино — чем старше, тем лучше. Бускетса сложно остановить. Сейчас он очень много значит для Испании, где много молодых игроков. Это связь между атакой и защитой.



Постараемся сделать всё возможное, чтобы остановить Бускетса. Не знаю, сможем ли мы добиться этого на 100 процентов, потому что он очень хорош. Хотя Испания — это не только Бускетс. Как выяснилось, это команда», — цитирует Олича Marca.

28 июня Хорватия сыграет с Испанией в 1/8 финала Евро-2020.