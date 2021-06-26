Бенитес возглавит «Эвертон» на следующей неделе

Рафаэль Бенитес будет назначен главным тренером «Эвертона» на следующей неделе после того, как согласует ключевые детали своего контракта с клубом, сообщает Sky Sports.



Ожидается, что Бенитес подпишет соглашение с «ирисками» в ближайшие несколько дней, а «Эвертон» рассчитывает встретить специалиста в Ливерпуле в начале следующей недели. 61-летний тренер заменит Карло Анчелотти, который покинул «Эвертон» и вернулся в мадридский «Реал».

Рафаэль Бенитес с 2019 года работал в клубе суперлиги Китая «Далянь Про», но в январе 2021-го разорвал контракт. Тренер заявил, что главной причиной такого поступка стала пандемия коронавирусной инфекции, специалист хочет находиться рядом со своей семьёй. Специалист также работал в «Ливерпуле», «Реале», «Наполи», «Челси» и ряде испанских клубов.