Игроки сборной Уэльса подарили Эриксену именную футболку

Футболисты сборной Уэльса перед матчем 1/8 финала Евро-2020 подарили футболку полузащитнику национальной команды Дании Кристиану Эриксену.

Валлийцы передали датской команде футболку своей сборной с фамилией Эриксен и 10-м номером. На майке есть автографы футболистов и пожелания здоровья. Фото опубликовано в «твиттере» УЕФА.

Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери сознания Эриксеном, которого удалось спасти. Датский полузащитник пережил остановку сердца. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось.

Сегодня, 26 июня, проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Уэльс — Дания. Встреча началась на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.