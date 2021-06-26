Уэльс — Дания: Дольберг оформил дубль после ошибки защитника валлийцев

Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг забил второй гол в матче со сборной Уэльса.
На 48-й минуте Мартин Брейтуэйт в контратаке убежал по правому флангу, легко ушёл от Джо Родона и прострелил в штрафную. Неко Уильямс неудачно выбил мяч на Дольберга, который без помех расстрелял ворота валлийцев.
Сегодня, 26 июня, проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Уэльс — Дания. Встреча началась на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Помогают ему ассистенты Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.
Напомним, борьбу за победу на Евро-2020 продолжают сборные Бельгии, Италии, Австрии, Хорватии, Испании, Швеции, Англии, Нидерландов, Уэльса, Дании, Чехии, Швейцарии, Украины, Франции, Германии и Португалии.
- 26 июня 2021
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