«Локомотив» разгромил словенскую «Олимпию» в товарищеском матче
Поделиться
«Локомотив» провёл товарищеский матч со словенской командой «Олимпия». Встреча проходила на стадионе «Жак Леман Арена» (Санкт-Файт-ан-дер-Глан, Австрия) и завершилась со счётом 6:1 в пользу железнодорожников.
На 13-й минуте счёт открыл полузащитник москвичей Антон Миранчук. На 21-й минуте преимущество «Локомотива» удвоил форвард Франсуа Камано. На 44-й минуте «Олимпия» отыграла один мяч усилиями хавбека Тими Элшника. В компенсированное к тайму время преимущество москвичей восстановил нападающий Виталий Лисакович.
На 60-й минуте Камано оформил дубль и довёл счёт до разгромного. На 83-й и 89-й минутах забил полузащитник красно-зелёных Андрей Никитин. Итог — 6:1.
3 июля «Локомотив» сыграет с австрийским «Рапидом».
Комментарии
- 26 июня 2021
-
21:22
-
21:06
-
21:00
-
20:58
-
20:54
-
20:42
-
20:29
-
20:22
-
20:09
-
20:07
-
20:02
-
19:52
-
19:28
-
19:24
-
19:24
-
19:09
-
19:00
-
18:35
-
18:00
-
17:58
-
17:47
-
17:45
-
17:37
-
17:13
-
17:00
-
16:59
-
16:34
-
16:30
-
16:27
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:59
-
15:43
-
15:18
Партнерский контент