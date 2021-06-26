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«Локомотив» разгромил словенскую «Олимпию» в товарищеском матче

«Локомотив» разгромил словенскую «Олимпию» в товарищеском матче
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«Локомотив» провёл товарищеский матч со словенской командой «Олимпия». Встреча проходила на стадионе «Жак Леман Арена» (Санкт-Файт-ан-дер-Глан, Австрия) и завершилась со счётом 6:1 в пользу железнодорожников.

На 13-й минуте счёт открыл полузащитник москвичей Антон Миранчук. На 21-й минуте преимущество «Локомотива» удвоил форвард Франсуа Камано. На 44-й минуте «Олимпия» отыграла один мяч усилиями хавбека Тими Элшника. В компенсированное к тайму время преимущество москвичей восстановил нападающий Виталий Лисакович.

На 60-й минуте Камано оформил дубль и довёл счёт до разгромного. На 83-й и 89-й минутах забил полузащитник красно-зелёных Андрей Никитин. Итог — 6:1.

3 июля «Локомотив» сыграет с австрийским «Рапидом».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
26 июня 2021, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
6 : 1
Олимпия Л
Любляна, Словения
1:0 Миранчук – 13'   2:0 Камано – 21'   2:1 Элшник – 44'   3:1 Лисакович – 45+1'   4:1 Камано – 60'   5:1 Никитин – 83'   6:1 Никитин – 88'
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