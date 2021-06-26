«Локомотив» разгромил словенскую «Олимпию» в товарищеском матче

«Локомотив» провёл товарищеский матч со словенской командой «Олимпия». Встреча проходила на стадионе «Жак Леман Арена» (Санкт-Файт-ан-дер-Глан, Австрия) и завершилась со счётом 6:1 в пользу железнодорожников.

На 13-й минуте счёт открыл полузащитник москвичей Антон Миранчук. На 21-й минуте преимущество «Локомотива» удвоил форвард Франсуа Камано. На 44-й минуте «Олимпия» отыграла один мяч усилиями хавбека Тими Элшника. В компенсированное к тайму время преимущество москвичей восстановил нападающий Виталий Лисакович.

На 60-й минуте Камано оформил дубль и довёл счёт до разгромного. На 83-й и 89-й минутах забил полузащитник красно-зелёных Андрей Никитин. Итог — 6:1.

3 июля «Локомотив» сыграет с австрийским «Рапидом».