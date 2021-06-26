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Италия — Австрия: списки составов на матч плей-офф чемпионата Европы

Италия — Австрия: составы команд на матч 1/8 финала Евро-2020
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Сегодня, 26 июня, пройдёт матч Италия — Австрия. Встреча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Австрия. Стартовые составы команд.

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ачерби, Ди Лоренцо, Спинаццола, Барелла, Верратти, Жоржиньо, Инсинье, Берарди, Иммобиле.

Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Пессина, Эмерсон, Кьеза, Кристанте, Бернардески, Распадори, Бастони, Толой.

Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Забитцер, Гриллич, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер, Арнаутович.

Запасные: А. Шлагер, Перван, Ульмер, Пош, Ильзанкер, Грегорич, Баумгартлингер, Линхарт, Триммель, Шауб, Шопф, Калайджич.

Обслужит встречу английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.

Напомним, борьбу за победу на Евро-2020 продолжают сборные Бельгии, Италии, Австрии, Хорватии, Испании, Швеции, Англии, Нидерландов, Уэльса, Дании, Чехии, Швейцарии, Украины, Франции, Германии и Португалии.

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