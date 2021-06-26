Италия — Австрия: составы команд на матч 1/8 финала Евро-2020

Сегодня, 26 июня, пройдёт матч Италия — Австрия. Встреча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Австрия. Стартовые составы команд.
Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ачерби, Ди Лоренцо, Спинаццола, Барелла, Верратти, Жоржиньо, Инсинье, Берарди, Иммобиле.
Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Пессина, Эмерсон, Кьеза, Кристанте, Бернардески, Распадори, Бастони, Толой.
Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Забитцер, Гриллич, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер, Арнаутович.
Запасные: А. Шлагер, Перван, Ульмер, Пош, Ильзанкер, Грегорич, Баумгартлингер, Линхарт, Триммель, Шауб, Шопф, Калайджич.
Обслужит встречу английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.
Напомним, борьбу за победу на Евро-2020 продолжают сборные Бельгии, Италии, Австрии, Хорватии, Испании, Швеции, Англии, Нидерландов, Уэльса, Дании, Чехии, Швейцарии, Украины, Франции, Германии и Португалии.
- 26 июня 2021
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