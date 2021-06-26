«Динамо» уступило чемпиону Румынии в товарищеском матче

Московское «Динамо» провело матч с румынской командой «ЧФР Клуж», которая является чемпионом страны. Встреча завершилась поражением бело-голубых со счётом 0:1.

Единственный гол в этом матче был забит на 39-й минуте. Его автором стал французский нападающий «ЧФР Клуж» Бийель Омрани. Стоит отметить, что в матче принял участие новичок «Динамо», уругвайский защитник Диего Лаксальт. Он заменил коллегу по этой позиции Сергея Паршивлюка по ходу второго тайма встречи.

30 июня московское «Динамо» сыграет товарищеский матч с чешским клубом СК «Динамо Ческе-Будеёвице». Начало — в 19:00 мск.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Динамо» начнёт выездным матчем с «Ростовом». Игра состоится 23 июля. Начало — в 19:00 мск.