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«Динамо» уступило чемпиону Румынии в товарищеском матче

«Динамо» уступило чемпиону Румынии в товарищеском матче
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Московское «Динамо» провело матч с румынской командой «ЧФР Клуж», которая является чемпионом страны. Встреча завершилась поражением бело-голубых со счётом 0:1.

Единственный гол в этом матче был забит на 39-й минуте. Его автором стал французский нападающий «ЧФР Клуж» Бийель Омрани. Стоит отметить, что в матче принял участие новичок «Динамо», уругвайский защитник Диего Лаксальт. Он заменил коллегу по этой позиции Сергея Паршивлюка по ходу второго тайма встречи.

30 июня московское «Динамо» сыграет товарищеский матч с чешским клубом СК «Динамо Ческе-Будеёвице». Начало — в 19:00 мск.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Динамо» начнёт выездным матчем с «Ростовом». Игра состоится 23 июля. Начало — в 19:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
26 июня 2021, суббота. 19:00 МСК
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва, Россия
1:0 Омрани – 39'
Комментарии
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