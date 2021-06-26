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«Cлава богу, привился». Малком показал процесс вакцинации

«Cлава богу, привился». Малком показал процесс вакцинации
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Нападающий «Зенита» Малком опубликовал видео с вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Cлава богу, привился. Желаю всем сделать это, и чтобы всё наладилось! Аминь», — написал Малком в «Инстаграме».

Ранее в «Зените» отметили высокий уровень сознательности команды и сотрудников в вопросе вакцинации.

Напомним, в сезоне-2020/2021 санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство РПЛ. Это третьи золотые медали для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали первое место чемпионата России в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив».

«Зенит» в седьмой раз в своей истории стал чемпионом России. По количеству чемпионских титулов клуб из Санкт-Петербурга обошёл московский ЦСКА (6). Чаще сине-бело-голубых чемпионом России становился только «Спартак» (10).

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