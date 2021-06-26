Аршавин: форварда датчан Дольберга перед Евро предлагали «Зениту»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что нападающего сборной Дании Каспера Дольберга, оформившего дубль в ворота Уэльса (4:0), предлагали петербургскому клубу.



«Перед чемпионатом Европы нам предлагали его в «Зенит». Но после этих двух голов цена на него увеличилась. Он сейчас в «Ницце», а там не так хорошо всё складывается, поэтому он на рынке. Это качественный нападающий. Он может с помощью сборной Дании и голов найти себе место под солнцем. Под петербургским? Может быть», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

В матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Уэльса проиграла сборной Дании. Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершилась со счётом 4:0 в пользу датчан. Форвард датчан и «Ниццы» Каспер Дольберг оформил дубль.