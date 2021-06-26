Бэйл ушёл с интервью на вопросе о последнем матче за сборную Уэльса
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Нападающий и капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл не ответил на вопрос о своём последнем матче за национальную команду после разгромного поражения от Дании (0:4) в матче 1/8 финала Евро-2020.
«Мы не хотели такой игры. Начали очень хорошо, первые 25 минут. Мы пропустили гол, и игра немного изменилась. Во втором тайме мы пытались переломить матч, но, к сожалению, ошиблись и пропустили мяч. Гол, который убил наши эмоции. Фол на Муре? Да, определённо, это был фол», — цитирует Бэйла Mirror.
Затем Бэйла спросили, играл ли он сегодня свой последний матч за Уэльс, но он ушёл до того, как вопрос был закончен.
В 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Дании сыграет с победителем пары 1/8 финала Нидерланды — Чехия.
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