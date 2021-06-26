Каспер Дольберг признан лучшим игроком матча Уэльс — Дания

Нападающий «Ниццы» и сборной Дании Каспер Дольберг был признан лучшим игроком матча 1/8 финала Евро с Уэльсом (4:0).

Дольберг оформил дубль в матче с валлийцами.

В матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Уэльса проиграла сборной Дании. Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды и завершилась со счётом 4:0 в пользу датчан.



Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг забил первый гол в матче со сборной Уэльса. На 27-й минуте Дольберг с левого фланга сместился к центру, дошёл до штрафной и с правой ноги уложил мяч в дальний нижний угол. На 48-й минуте Дольберг оформил дубль. Мартин Брейтуэйт в контратаке убежал по правому флангу, легко ушёл от Джо Родона и прострелил в штрафную. Неко Уильямс неудачно выбил мяч на Дольберга, который без помех расстрелял ворота валлийцев. На 89-й минуте Йоаким Мехле довёл счёт до разгромного. Спустя пару минут Гарри Уилсон получил красную карточку за фол против Мехле. В добавленное время Брейтуэйт забил четвёртый мяч датчан.