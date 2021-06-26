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«Ламборгини» Кокорина без номеров увезли на штрафстоянку из центра Москвы

«Ламборгини» Кокорина без номеров увезли на штрафстоянку из центра Москвы
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Автомобиль «Ламборгини», купленный нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным, был остановлен сегодня, 26 июня, в центре Москвы в районе Патриарших прудов, сообщает телеграм-канал 112.

Сотрудники ДПС увидели яркую машину без номерных знаков и решили остановить водителя. За рулём футболиста не было. Правоохранители провели обыск и нашли в багажнике шесть номерных знаков. Сообщается, что авто Кокорин переоформил на свою мать. Машину эвакуировали. Но хозяину её могут не вернуть, потому что Александр аннулировал учёт, чтобы не платить штрафы, и ездил на ней без страховки.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.

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