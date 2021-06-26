Вратарь «Спартака» Александр Максименко отреагировал на информацию об интересе «Зенита».

«Сам не знаю, что это за «желтуха». Надо спросить у тех, кто пишет такие статьи. Никак к ним не отношусь. Ну, надо людям себя показать — вот и придумывают. Сконцентрирован на подготовке: начался второй сбор, новый тренерский штаб интересно строит процесс, все упражнения с мячом. Работаем на позитиве!» — цитирует Максименко пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что голкипер «Зенита» Андрей Лунёв не договорился с клубом о продлении контракта, поэтому петербуржцы ищут ему замену.

Максименко в минувшем сезоне РПЛ провёл 29 матчей, из которых шесть отстоял на ноль. Transfermakt оценивает Александра в € 13 млн.