Максименко отреагировал на информацию об интересе «Зенита»
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Вратарь «Спартака» Александр Максименко отреагировал на информацию об интересе «Зенита».
«Сам не знаю, что это за «желтуха». Надо спросить у тех, кто пишет такие статьи. Никак к ним не отношусь. Ну, надо людям себя показать — вот и придумывают. Сконцентрирован на подготовке: начался второй сбор, новый тренерский штаб интересно строит процесс, все упражнения с мячом. Работаем на позитиве!» — цитирует Максименко пресс-служба клуба.
Ранее стало известно, что голкипер «Зенита» Андрей Лунёв не договорился с клубом о продлении контракта, поэтому петербуржцы ищут ему замену.
Максименко в минувшем сезоне РПЛ провёл 29 матчей, из которых шесть отстоял на ноль. Transfermakt оценивает Александра в € 13 млн.
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