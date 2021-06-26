«Интер» готов взять Коутиньо в аренду с правом выкупа

29-летний бразильский атакующий полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может перейти в «Интер», сообщает Sport.es.
«Интер» готов взять Коутиньо в аренду, но только при условии, что по окончании аренды сможет выкупить футболиста. Окружение бразильца поддерживает прекрасные отношения с итальянским клубом. В «Интере» понимают, что не смогут платить ему такую же зарплату, как в «Барселоне», поэтому Коутиньо должен согласиться на значительное снижение зарплаты. При этом каталонцы уже вели с Филиппе переговоры о пересмотре его гонораров.
Напомним, Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году за € 135 млн. В сезоне-2020/2021 Филиппе провёл за сине-гранатовых всего 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Контракт Коутиньо с каталонцами рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 30 млн.
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