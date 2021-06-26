«Нам очень больно». Тренер сборной Уэльса прокомментировал вылет с Евро

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж прокомментировал разгромное поражение в матче 1/8 финала Евро с командой Дании (0:4).



«Второй гол в самом начале второго тайма изменил ход игры. Мы все разочарованы, нам очень больно. Мы не хотели, чтобы наши болельщики видели такой результат. Но то, чего добилась эта команда, является большим достижением.



Ребята провели этот турнир просто великолепно. Они заслужили похвалу за то, чего добились до сегодняшнего вечера», — приводит слова Пейджа пресс-служба УЕФА.

В матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Уэльса проиграла сборной Дании. Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершилась со счётом 4:0 в пользу датчан.