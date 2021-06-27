Шварц прокомментировал первый матч Лаксальта за «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал первый матч новичка команды, защитника Диего Лаксальта. Уругваец вышел на поле в товарищеской встрече с румынским «ЧФР Клуж» (0:1), заменив Сергея Паршивлюка.

«Как оценю игру Диего Лаксальта, Владислава Галкина и Ярослава Гладышева? Считаю, что для первого матча все ребята сыграли хорошо. Сразу видно, что Лаксальт — очень умный футболист, который хорошо находит свободные зоны. Очень здорово, что Диего постоянно подсказывает на поле и мотивирует остальных ребят», — цитирует Шварца пресс-служба клуба.

Контракт Лаксальта с московским клубом рассчитан на три года с возможностью продления ещё на один год. Минувший сезон Диего провёл в аренде в «Селтике». На счету защитника 26 матчей за шотландский клуб, в которых он забил один гол.