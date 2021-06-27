Италия — Австрия: Пессина удвоил преимущество итальянцев

В эти минуты проходит матч Италия — Австрия. Встреча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 началась в 22:00 мск и проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Австрия.



На 65-й минуте нападающий австрийцев Марко Арнаутович головой отправил мяч в сетку, однако после рассмотрения гола с помощью системы VAR арбитр встречи отменил взятие ворот. Основное время матча закончилось нулевой ничьей.



В дополнительное время на 95-й минуте полузащитник итальянцев Федерико Кьеза здорово сыграл в штрафной и открыл счёт. Через 10 минут хавбек Маттео Пессина удвоил преимущество итальянцев.



Обслуживает встречу английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.



Напомним, борьбу за победу на Евро-2020 продолжают сборные Бельгии, Италии, Австрии, Хорватии, Испании, Швеции, Англии, Нидерландов, Дании, Чехии, Швейцарии, Украины, Франции, Германии и Португалии, причём сборная Дании вышла в 1/4 финала турнира.