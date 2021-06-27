Результаты матчей 1/8 финала Евро-2020 и турнирные расклады на 26 июня

26 июня состоялись два матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, по итогам которой две команды вышли в четвертьфинал турнира.
В первой встрече сборная Уэльса проиграла сборной Дании. Игра проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершилась со счётом 4:0 в пользу датчан. Авторами голов стали нападающий Каспер Дольберг (дубль), защитник Йоаким Мехле и форвард Мартин Брейтуэйт. В 1/4 финала Евро-2020 датчане сыграют с победителем пары Нидерланды — Чехия.
Во втором матче сборная Италии обыграла сборную Австрии. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1. Авторами голов стали полузащитники итальянцев Федерико Кьеза и Маттео Пессина, а также форвард австрийцев Саша Калайджич. В 1/4 финала Евро-2020 Италия сыграет с победителем пары Бельгия — Португалия.
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