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Результаты матчей 1/8 финала Евро-2020 и турнирные расклады на 26 июня

Результаты матчей 1/8 финала Евро-2020 и турнирные расклады на 26 июня
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26 июня состоялись два матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, по итогам которой две команды вышли в четвертьфинал турнира.

В первой встрече сборная Уэльса проиграла сборной Дании. Игра проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершилась со счётом 4:0 в пользу датчан. Авторами голов стали нападающий Каспер Дольберг (дубль), защитник Йоаким Мехле и форвард Мартин Брейтуэйт. В 1/4 финала Евро-2020 датчане сыграют с победителем пары Нидерланды — Чехия.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
26 июня 2021, суббота. 19:00 МСК
Уэльс
Окончен
0 : 4
Дания
0:1 Дольберг – 27'   0:2 Дольберг – 48'   0:3 Мехле – 88'   0:4 Брейтуэйт – 90+4'
Удаления: Уилсон – 90' / нет

Во втором матче сборная Италии обыграла сборную Австрии. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1. Авторами голов стали полузащитники итальянцев Федерико Кьеза и Маттео Пессина, а также форвард австрийцев Саша Калайджич. В 1/4 финала Евро-2020 Италия сыграет с победителем пары Бельгия — Португалия.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
26 июня 2021, суббота. 22:00 МСК
Италия
Окончен
2 : 1
ДВ
Австрия
1:0 Кьеза – 95'   2:0 Пессина – 105'   2:1 Калайджич – 114'
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