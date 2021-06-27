У Перишича выявлен коронавирус за сутки до игры с Испанией в 1/8 финала Евро-2020

Пресс-служба сборной Хорватии на официальном сайте выступила с заявлением о том, что у 32-летнего полузащитника Ивана Перишича за сутки до игры с Испанией в 1/8 финала чемпионата Европы – 2020 выявлено заражение коронавирусом.
Медицинская служба сборной изолировала Ивана от других членов сборной и сразу же проинформировала эпидемиологическую службу об инциденте, сообщив о соблюдении всех мер по защите от распространения коронавируса. Перишич проведёт 10 дней в самоизоляции, и в этот период он не будет участвовать в матчах сборной Хорватии. Все остальные тесты игроков и персонала национальной команды отрицательны.
Напомним, что встреча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Хорватии и Испании состоится в понедельник, 28 июня. Начало – 19:00 мск.
В минувшем сезоне Перишич провёл 42 матча во всех турнирах в составе «Интера», в которых он отличился пятью голами и пятью результативными передачами. В трёх играх группового этапа Евро-2020 на его счету два забитых мяча и одна голевая передача.
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