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Манчини: знали, что сборная Австрии – типичная команда, не позволяющая играть остро

Манчини: знали, что сборная Австрии – типичная команда, не позволяющая играть остро
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56-летний главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отреагировал на результат встречи 1/8 финала чемпионата Европы – 2020, в которой его подопечные одержали победу над Австрией (2:1) в дополнительное время.

«Мы знали, что придётся терпеть, потому что сборная Австрии — типичная команда, которая не позволяет играть остро. Замены у нас сыграли важную роль, но сегодня на полную выложились все. Я счастлив: ребята отдали все ради победы, даже когда совсем устали», — цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборной Италии удалось обыграть Австрию лишь в дополнительное время. На 95-й минуте полузащитник итальянцев Федерико Кьеза здорово сыграл в штрафной и открыл счёт. Через 10 минут хавбек Маттео Пессина удвоил преимущество итальянцев. На 114-й минуте форвард австрийцев Саша Калайджич отыграл один мяч — 2:1.

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