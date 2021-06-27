Манчини: знали, что сборная Австрии – типичная команда, не позволяющая играть остро

56-летний главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отреагировал на результат встречи 1/8 финала чемпионата Европы – 2020, в которой его подопечные одержали победу над Австрией (2:1) в дополнительное время.
«Мы знали, что придётся терпеть, потому что сборная Австрии — типичная команда, которая не позволяет играть остро. Замены у нас сыграли важную роль, но сегодня на полную выложились все. Я счастлив: ребята отдали все ради победы, даже когда совсем устали», — цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.
Напомним, сборной Италии удалось обыграть Австрию лишь в дополнительное время. На 95-й минуте полузащитник итальянцев Федерико Кьеза здорово сыграл в штрафной и открыл счёт. Через 10 минут хавбек Маттео Пессина удвоил преимущество итальянцев. На 114-й минуте форвард австрийцев Саша Калайджич отыграл один мяч — 2:1.
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