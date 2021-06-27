«Интер» и «ПСЖ» полностью согласовали переход Хакими и в ближайшее время объявят о сделке

Итальянский «Интер» и французский «Пари-Сен Жермен» полностью согласовали переход 22-летнего марокканского крайнего защитника Ашрафа Хакими, утверждает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, «ПСЖ» заплатит за игрока € 60 млн, а ещё € 10 млн будут выплачены в качестве бонусов. С самим футболистом согласован контракт до 2026 года. На следующей неделе для Хакими запланированы медицинские тесты и официальное объявление о переходе.
Сообщается, что, несмотря на слухи об интересе лондонского «Челси» к Ашрафу, официальных предложений от «аристократов» так и не последовало.
Также в ближайшее время игроком «ПСЖ» официально должен стать и 22-летний голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, чей контракт с «Миланом» истекает 30 июня.
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