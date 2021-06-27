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Алаба – о поражении от Италии: награда за наши старания в итоге от нас ускользнула

Алаба – о поражении от Италии: награда за наши старания в итоге от нас ускользнула
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29-летний крайний защитник и капитан сборной Австрии Давид Алаба отреагировал на поражение от сборной Италии (1:2) в дополнительное время в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2020.

«Непросто выразить такое словами. Мы можем гордиться собой. Австрия может гордиться нами. Мы отдали все, что могли, но награда за наши старания в итоге от нас ускользнула. Трудно с этим смириться», — цитирует Алабу официальный сайт УЕФА.

Сборная Италии вышла в 1/4 финала Евро-2020 и встретится на этой стадии с победителем пары Бельгия — Португалия. В четвертьфинал также уже вышла сборная Дании.

Напомним, что 1 июля Давид Алаба перейдёт из мюнхенской «Баварии» в мадридский «Реал» на правах свободного агента. На текущем чемпионате Европы он провёл четыре игры, в которых отметился двумя результативными передачами.

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