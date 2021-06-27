Алаба – о поражении от Италии: награда за наши старания в итоге от нас ускользнула

29-летний крайний защитник и капитан сборной Австрии Давид Алаба отреагировал на поражение от сборной Италии (1:2) в дополнительное время в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2020.
«Непросто выразить такое словами. Мы можем гордиться собой. Австрия может гордиться нами. Мы отдали все, что могли, но награда за наши старания в итоге от нас ускользнула. Трудно с этим смириться», — цитирует Алабу официальный сайт УЕФА.
Сборная Италии вышла в 1/4 финала Евро-2020 и встретится на этой стадии с победителем пары Бельгия — Португалия. В четвертьфинал также уже вышла сборная Дании.
Напомним, что 1 июля Давид Алаба перейдёт из мюнхенской «Баварии» в мадридский «Реал» на правах свободного агента. На текущем чемпионате Европы он провёл четыре игры, в которых отметился двумя результативными передачами.
- 27 июня 2021
-
03:18
-
02:43
-
02:31
-
02:01
-
01:34
-
01:13
-
01:00
-
00:55
-
00:51
-
00:34
-
00:27
-
00:20
-
00:14
-
00:04
-
00:01
- 26 июня 2021
-
23:55
-
23:35
-
23:30
-
23:23
-
22:58
-
22:42
-
22:40
-
22:07
-
21:45
-
21:44
-
21:32
-
21:25
-
21:22
-
21:06
-
21:00
-
20:58
-
20:54
-
20:42
-
20:29
-
20:22