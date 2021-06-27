Вертонген: Роналду — легенда и очень сильный игрок, но Бельгия будет готова

34-летний центральный защитник сборной Бельгии Ян Вертонген выразил мнение о предстоящей игре с Португалией в 1/8 финала чемпионата Европы – 2020.

«Португальские болельщики очень эмоциональные. К счастью, матч состоится в воскресенье. Мои дети ходят в португальскую школу, но они будут носить футболки «красных дьяволов». Если вы видите на улице форму сборной Португалии, в 99% случаев это футболка Роналду. Я его очень уважаю, но это будет не Бельгия против Роналду, а Бельгия против Португалии. У них есть хорошие игроки, но и у нас тоже.

Лукаку? Я знаю его с тех пор, как ему было 16 лет. Он прошёл уникальный путь — от просто молодого и сильного игрока до одного из лучших нападающих в мире. Ему приходилось сталкиваться с критикой, но в плане трудолюбия он даст фору всем. Он является примером для всех.

Да, мы знаем, насколько у нас талантливая команда. «Зрелищность» — это далеко не первое, о чем я думаю, когда выхожу на поле. Но, конечно, если мы сможем выиграть более чем в один гол, то мы обязательно сделаем это.

Криштиану — один из лучших, кто когда-либо играл в футбол, и все мы его очень уважаем. Ясно, что ему нужна поддержка команды, но думаю, что все защитники, которые играют против него, должны осознавать его уровень. Его позиционная игра изменилась за последние пару лет. Он — легенда и очень сильный игрок, но мы будем готовы!» — цитирует Вертонгена официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Бельгия – Португалия состоится сегодня, в воскресенье, 27 июня, в Севилье (Испания) на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха». Начало – 22:00 мск.