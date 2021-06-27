Сборная Италии одержала 12-ю победу подряд и обновила национальный рекорд

Вчера, в субботу, 26 июня, сборная Италии провела матч со сборной Австрии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1.
Как сообщает Opta Paolo в «Твиттере», сборная Италии одержала 12-ю победу подряд, что является обновлением национального рекорда. Отмечается, что прошлое достижение из 11 побед было установлено также при Роберто Манчини в 2019 году.
Напомним, сборной Италии удалось обыграть Австрию лишь в дополнительное время. На 95-й минуте полузащитник итальянцев Федерико Кьеза здорово сыграл в штрафной и открыл счёт. Через 10 минут хавбек Маттео Пессина удвоил преимущество итальянцев. На 114-й минуте форвард австрийцев Саша Калайджич отыграл один мяч — 2:1.
Сборная Италии вышла в 1/4 финала Евро-2020 и встретится на этой стадии с победителем пары Бельгия — Португалия. В четвертьфинал также уже вышла сборная Дании.
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