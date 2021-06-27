Мартинес: в матче с Финляндией я впервые за долгое время увидел Азара счастливым

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о ситуации с частыми повреждениями 30-летнего нападающего Эдена Азара, выступающего за мадридский «Реал».

«Должен признать, что беспокоился об Эдене, потому что он не наслаждался своей жизнью. Его тело не реагировало так, как происходило последние 15 лет, и это действительно сложно.

Когда ты игрок, склонный к травмам, ты привык иметь дело с телом, которое может сломаться в любой момент, но это не про Эдена. У него никогда не было проблем с травмами во Франции, и он пропустил всего 20 игр за восемь сезонов в английской Премьер-лиге, одной из самых сложных лиг в мире.

В матче с Финляндией я впервые за долгое время увидел Эдена счастливым и наслаждающимся своим футболом. А когда Азар счастлив, Бельгия становится намного лучше», — приводит слова Мартинеса Football Espana со ссылкой на Marca.

Напомним, что матч Бельгия – Португалия состоится сегодня, в воскресенье, 27 июня, в Севилье (Испания) на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха». Начало – 22:00 мск.