Самуэль Это'О назвал «нового бога» футбола после Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О выразил мнение о том, кто в будущем сменит двух главных звёзд мирового футбола – Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Криштиану — ещё один бог. Вместе с Месси они являются игроками, которые отмечают нынешний футбол наивысшими оценками.
Но «другой бог» придёт, когда Месси и Криштиану устанут доставлять нам эти радости. Этим «новым богом» будет Килиан Мбаппе», — приводит слова Это'О Goal со ссылкой на La Nacion.
«Ситуация с контрактом Месси с «Барселоной»? Я не могу представить Лео в форме другой команды. Это его клуб, его дом, его любовь. Я не думаю, что его преемственность связана с вопросом денег. Лео — это «Барселона», а «Барселона» — это Месси. Я знаю, что Жоан Лапорта готовит для него надёжный, интересный проект», — добавил Самуэль.
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