Яремчук не тренировался в общей группе сборной Украины из-за микроповреждения

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук не тренировался в общей группе из-за микроповреждения. Об этом сообщает сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Яремчук провёл индивидуальное занятие в тренажёрном зале. Ожидается, что 27 июня игрок вернётся к полноценным тренировкам. Также индивидуально работал полузащитник Александр Зубков, его возвращение к полноценной работе ожидается в ближайшее время.

25-летний Роман Яремчук на Евро-2020 провёл три матча и забил два мяча. В группе С Украина уступила сборной Нидерландов (2:3), обыграла Северную Македонию (2:1) и проиграла Австрии (0:1). В 1/8 финала чемпионата Европы украинцы сыграют со сборной Швеции.

Ранее стало известно, что защитник Денис Попов из-за повреждения икроножной мышцы не сможет помочь сборной Украины на этом турнире. Поэтому тренерский штаб принял решение отпустить игрока в Киев для прохождения дальнейшей реабилитации в своём клубе.