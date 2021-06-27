Яремчук не тренировался в общей группе сборной Украины из-за микроповреждения

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук не тренировался в общей группе из-за микроповреждения. Об этом сообщает сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Яремчук провёл индивидуальное занятие в тренажёрном зале. Ожидается, что 27 июня игрок вернётся к полноценным тренировкам. Также индивидуально работал полузащитник Александр Зубков, его возвращение к полноценной работе ожидается в ближайшее время.
25-летний Роман Яремчук на Евро-2020 провёл три матча и забил два мяча. В группе С Украина уступила сборной Нидерландов (2:3), обыграла Северную Македонию (2:1) и проиграла Австрии (0:1). В 1/8 финала чемпионата Европы украинцы сыграют со сборной Швеции.
Ранее стало известно, что защитник Денис Попов из-за повреждения икроножной мышцы не сможет помочь сборной Украины на этом турнире. Поэтому тренерский штаб принял решение отпустить игрока в Киев для прохождения дальнейшей реабилитации в своём клубе.
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