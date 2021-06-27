Ван Нистелрой: помимо тандема Депай-Вейналдум у нас есть и другие хорошие варианты

Помощник главного тренера сборной Нидерландов Рууд ван Нистелрой рассказал о состоянии национальной команды перед матчем 1/8 финала Евро-2020 со сборной Чехии.

«Помимо тандема Депай-Вейналдум у нас есть и другие хорошие варианты. Жаль, что из-за травмы выбыл Люк де Йонг, он и Вегхорст – два классических центрфорварда. Ещё мы располагаем Дониэллом Маленом, Квинси Промесом и Коди Гакпо. Тренировать таких игроков – просто роскошь.

Есть несколько моментов в плане передачи своего опыта команде. Например, после того, как мы вышли в плей-офф уже после двух матчей… Я сказал парням, что давления действительно больше нет, но потом будет невероятно сложно сконцентрироваться вновь, если мы позволим себе расслабиться», – цитирует Нистелроя официальный сайт УЕФА.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2020 между сборными Нидерландов и Чехии состоится 27 июня в 19:00 мск.