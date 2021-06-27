Победы Дании и Италии на Евро, первый титул Медведева на траве. Главное к утру

В 1/8 финала чемпионата Европы – 2020 сборная Дании разгромила Уэльс, Италия в овертайме победила Австрию, а российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере выиграл турнир ATP на траве – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Сборная Дании разгромила Уэльс и вышла в 1/4 финала Евро.

2. Италия обыграла Австрию в дополнительное время и вышла в 1/4 финала Евро-2020.

3. Даниил Медведев впервые в карьере выиграл турнир АТР на траве.

4. Волков уступил Гану единогласным решением в главном поединке UFC Вегас 30.

5. Ломаченко нокаутом победил Накатани в Лас-Вегасе.

6. Женская сборная России по регби-7 в седьмой раз выиграла чемпионат Европы.

7. Олимпийская чемпионка Анна Чичерова объявила о завершении карьеры.

8. «Финикс» обыграл «Клипперс» в финале Запада и повёл в серии 3-1.

9. Тимур Валиев решением судей победил Раони Барселоса на турнире UFC Vegas 30.

10. Сергей Шубенков и ещё 60 российских легкоатлетов получили нейтральный статус.