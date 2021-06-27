Победы Дании и Италии на Евро, первый титул Медведева на траве. Главное к утру

В 1/8 финала чемпионата Европы – 2020 сборная Дании разгромила Уэльс, Италия в овертайме победила Австрию, а российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере выиграл турнир ATP на траве – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Сборная Дании разгромила Уэльс и вышла в 1/4 финала Евро.
2. Италия обыграла Австрию в дополнительное время и вышла в 1/4 финала Евро-2020.
3. Даниил Медведев впервые в карьере выиграл турнир АТР на траве.
4. Волков уступил Гану единогласным решением в главном поединке UFC Вегас 30.
5. Ломаченко нокаутом победил Накатани в Лас-Вегасе.
6. Женская сборная России по регби-7 в седьмой раз выиграла чемпионат Европы.
7. Олимпийская чемпионка Анна Чичерова объявила о завершении карьеры.
8. «Финикс» обыграл «Клипперс» в финале Запада и повёл в серии 3-1.
9. Тимур Валиев решением судей победил Раони Барселоса на турнире UFC Vegas 30.
10. Сергей Шубенков и ещё 60 российских легкоатлетов получили нейтральный статус.
- 27 июня 2021
-
10:49
-
10:43
-
10:25
-
10:06
-
10:03
-
09:49
-
09:42
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:17
-
09:14
-
08:10
-
07:21
-
06:33
-
06:21
-
06:04
-
05:42
-
05:19
-
04:54
-
04:35
-
04:17
-
03:56
-
03:18
-
02:43
-
02:31
-
02:01
-
01:34
-
01:13
-
01:00
-
00:55
-
00:51
-
00:34
-
00:27
-
00:20