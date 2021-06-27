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Расписание матчей 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 на 27 июня

Расписание матчей 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 на 27 июня
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Сегодня, 27 июня, на чемпионате Европы по футболу — 2020 пройдут очередные матчи 1/8 финала турнира.

В Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» состоится матч Нидерланды — Чехия. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть встречу можно будет на Первом канале.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
27 июня 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Чехия

В другом матче 1/8 финала чемпионата Европы Бельгия сыграет с Португалией. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру покажет Первый канал.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
27 июня 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Португалия

Напомним, ранее в 1/4 финала чемпионата Европы вышли сборные Дании и Италии. Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

Турнирная таблица Евро-2020
Календарь ЧЕ по футболу – 2020
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