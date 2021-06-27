Доннарумма: игроки сборной Италии знали, что придётся много терпеть в матче с Австрией

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма результат матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Австрии (2:1).



«Мы знали, что придётся много терпеть, и выполнили всё задуманное до самого конца. Уверен, такая победа в матче с Австрией поможет нам провести следующую игру ещё более сконцентрировано и активно», — приводит слова Доннаруммы пресс-служба УЕФА.



Напомним, сборной Италии удалось обыграть Австрию лишь в дополнительное время. На 95-й минуте полузащитник итальянцев Федерико Кьеза здорово сыграл в штрафной и открыл счёт. Через 10 минут хавбек Маттео Пессина удвоил преимущество итальянцев. На 114-й минуте форвард австрийцев Саша Калайджич отыграл один мяч — 2:1. Итальянская команда вышла в 1/4 финала Евро-2020 и встретится на этой стадии с победителем пары Бельгия — Португалия. В четвертьфинал также уже вышла сборная Дании.

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