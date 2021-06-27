Кулибали купил машины скорой помощи и медоборудование для больниц Сенегала

Защитник «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали помог больницам в родной стране.

По информации La Gazzetta dello Sport, 30-летний футболист купил машины скорой помощи и медицинское оборудование, включая носилки и медикаменты. Всё это будет переправлено на корабле из Неаполя в Сенегал.

Ранее неоднократно сообщалось, что Кулибали покинет «Наполи». Основными претендентами на подписание защитника были «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария». Зимой Калиду также интересовались «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Футболист выступает в составе «Наполи» с 2014 года. До этого он играл за бельгийский «Генк» и французский «Метц».



В минувшем сезоне Серии А Кулибали провёл 26 матчей и не отличился результативными действиями.