Преснел Кимпембе: сборная Франции не считает себя фаворитом Евро-2020

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Преснел Кимпембе поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Швейцарии.



«Мы не считаем себя фаворитами, ведь в этом турнире участвуют очень сильные команды. Все они уже смогли показать свои качества, поэтому мы крайне серьёзно настроены на предстоящую встречу со сборной Швейцарии. Соперники точно не собираются сдаваться без боя», — приводит слова Кимпембе пресс-служба УЕФА.



Матч 1/8 финала Евро-2020 Франция — Швейцария состоится завтра, 28 июня, на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Начало встречи — в 22:00 мск. Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах.