Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хендерсон: Англия очень рада, что прошла групповой этап без пропущенных мячей

Хендерсон: Англия очень рада, что прошла групповой этап без пропущенных мячей
Комментарии

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон поделился мнением об игре национальной команды перед матчем 1/8 финала со сборной Германии, который пройдёт 29 июня.

«Все мы очень рады, что прошли групповой этап без пропущенных мячей. Нужно продолжать в том же духе, стараться безупречно играть в обороне. Конечно, забивать хотелось бы побольше. Но у нас в атаке собраны футболисты мирового класса, и мы знаем, что если будем создавать моменты, то голы обязательно придут.

Был очень рад, что мне доверили сыграть 45 минут против Чехии. Чувствую себя хорошо, хотя игровой практики было не так много. Не выходил на поле после спарринга с Румынией несколько недель назад. Но я усердно тренируюсь и стараюсь сохранять боевую готовность, если получу новый шанс помочь команде», — цитирует Хендерсона пресс-служба УЕФА.

Новость по теме
Филип Фоден: честно говоря, ожидал от себя гораздо большего на Евро-2020
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021