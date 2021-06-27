Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина обслужит Даниэле Орсато

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал имена судей, которым предстоит работать на матчах 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Швеция — Украина и Англия — Германия. Обе встречи пройдут 29 июня.



Встречу шведской и украинской команд обслужит бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты — ХАлессандро Джаллатини и Фабьяно Прети. Отвечать за VAR будет Массимилиано Иррати, которому помогут Марко Ди Белло, Филиппо Мели и Паоло Валери. Резервный арбитр — Давиде Масса.



Матч англичан с немцами обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут Хессел Стегстра и Ян де Врис. Отвечать за VAR назначен Пол ван Букел, которому будут ассистировать его соотечественник Кевин Блом, а также испанцы Иньиго Прието и Алехандро Эрнандес. Резервный рефери — серб Срджан Йованович.

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