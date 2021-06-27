Юльманн: после случившегося с Эриксеном сборной Дании нужна была любовь. Она нас окрылила

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн высказался о выходе команды в 1/4 финала Евро-2020.



«Когда Кристиан Эриксен потерял сознание, для меня всё изменилось. Ситуация стала совершенно иной. Нам нужна была любовь и поддержка после случившегося, и это нас окрылило. Я невероятно счастлив», — приводит слова Юльманна Goal.com.



Напомним, в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Дании разгромила национальную команду Уэльса (4:0). Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг забил первый гол в матче со сборной Уэльса на 27-й минуте. На 48-й минуте Дольберг оформил дубль. На 89-й минуте Йоаким Мехле довёл счёт до разгромного. Спустя пару минут Гарри Уилсон получил красную карточку за фол против Мехле. В добавленное время Брейтуэйт забил четвёртый мяч датчан.

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