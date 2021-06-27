Нидерланды — Чехия: прямой эфир матча 1/8 финала Евро на Первом канале начнётся в 19:00

Сегодня, 27 июня, пройдёт матч Нидерланды — Чехия. Встреча 1/8 финала Евро-2020 состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Чехия.



Посмотреть матч Нидерланды — Чехия можно будет на Первом канале. Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.



Обслужит встречу российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.



Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.