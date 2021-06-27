Нидерланды — Чехия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 начнётся в 19:00

Сегодня, 27 июня, состоится матч сборных Нидерландов и Чехии. Встреча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Матч 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия можно будет посмотреть на Первом канале. Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.



Обслужит встречу бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.



Напомним, ранее в 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 вышли сборные Дании и Италии. Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.