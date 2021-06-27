Нидерланды — Чехия: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 на Первом канале

Сегодня, 27 июня, пройдёт матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Нидерланды — Чехия. Игра состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Чехия.



Посмотреть матч Нидерланды — Чехия можно будет на Первом канале. Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.



Обслужит встречу российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. В роли резервного рефери выступит француженка Стефани Фраппар.



Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 вышли сборные Бельгии, Италии, Австрии, Хорватии, Испании, Швеции, Англии, Нидерландов, Уэльса, Дании, Чехии, Швейцарии, Украины, Франции, Германии и Португалии. Ранее в четвертьфинал турнира пробились команды Дании и Италии.